郭台銘會法人 鴻海股價再飆

2017-06-27

站上120元大關

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）董事長郭台銘和外資本土法人開會好有效！上週鴻海股東會與記者會結束後，郭台銘緊接著親自和多位內外資法人開會，一談就是5小時，昨日三大法人聯手進場大舉敲進鴻海，鴻海股價收盤大漲6.67%，站上120元大關，再創6年4個月波段新高，今年以來鴻海股價大漲42.52%，堪稱台股一大驚奇！

鴻海上週股東會結束後，向來不召開法人說明會的郭台銘，難得安排與本土與外資法人見面，向法人說明鴻海未來發展與布局，同時還有美國製造等大方向，使得鴻海在法人面前的透明度大增，最新的外資報告一面倒看好鴻海，給予「買進」或「優於大盤」之評等，鴻海股價昨日上午開盤半小時就出現積極買盤敲進，股價以90度仰角急拉向上，爆出13萬8387張的大量，拉出長紅K棒，昨日三大法人合計買超1萬0298張。

郭台銘在股東會時強調，今年營收與獲利雙成長，更保證獲利一定成長，根據最近外資的投資報告，全都正面解讀鴻海股東會的訊息，港系外資認為，鴻海除了蘋果業務之外，積極朝機器人、人工智慧、高效能運算領域轉型，重申「買進」評等，目標價從111元上修到132元。

亞系外資看好鴻海基本面的提升，尤其是工業4.0、大數據、8K顯示技術、5G通訊、美國製造等；日系外資將鴻海目標價從118元調高到130元，看好鴻海搶進大數據和物聯網商機，營運透明度增加，獲利逐步上揚，有助於價值重估。