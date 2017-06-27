現金減資標準高 9案全被打回補件

2017-06-27

〔記者陳永吉／台北報導〕今年預計將進行現金減資的公司超過35家，創下新高，一度引起市場熱議，不過這些公司減 資路走得並不順，到上週為止，共有9件現金減資案送進證期局，「巧合的」全部都需要補件。

富旺負債比逾7成

第一件送進證期局的是營建股—富旺（6219），5月10日就送進證期局，5月25日停止生效，被要求補件，昨天正式申報生效，不過由於富旺負債比高達73%，現金減資的理由備受質疑；對此，證期局解釋，公司能否現金減資，是看未來每個月的自有資金來源是否充足，已要求富旺編製未來兩年的資金收入支出表，這與公司負債比無關，過去查核的標準，不因今年現金減資的公司家數偏多而有所改變。

國巨5年辦4次

至於第二家送件的公司則是國巨（2327），這是國巨5年來第4次辦理現金減資，預計減資金額15億元，股東會通過後，6月9日送件證期局，6月14日自動補正，如果沒有重大異常，預計本月30日生效。

緊接著送件申請現金減資的還有敦陽（2480）、震旦行（2373）、錩新（2415）、年興（1451）、安瑞—KY（3664）、維格（2733）、佳必琪（6197）等，其中除了敦陽跟維格的生效日為今天外，其餘都在7月初。

證期局指出，關於現金減資，屬於股東自治項目，送至證期局不能不讓公司辦，只能對於那些財務負擔較大、又辦理現金減資的公司，要求他們補件說明，除非是虧損或借錢減資的公司，主管機關才會有較大的裁量權。

據了解，過去5年來，送件現金減資的公司超過百餘家， 但只有智寶（2375）、必翔（1729）兩家曾經沒被核准。