張國煒退出長榮航董事會 大房全面掌權

2017-06-27

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮航空（2618）昨日召開股東會並改選董事，長榮集團創辦人張榮發二房獨生子張國煒正式退出董事會，大房三子張國政以長榮國際代表進入董事會，大房全面掌權。

昨天是張榮發過世後長榮航首度舉行董事改選，張國煒在去年離開長榮航經營階層後，所屬的英屬維京群島商華光投資，原本在長榮航董事會握有2席董事席次，如今全面撤出。

新當選的董事有長榮國際代表人林寶水、長榮國際代表人張國政、長榮海運代表人柯麗卿、長榮海運代表人吳光輝、張榮發慈善基金會代表人戴錦銓，以及張榮發慈善基金會代表人陳憲弘。

親近張國煒的幕僚表示，張國煒退出長榮航董事會後，未來在長榮航將只當個快樂的大股東，目前他正全心投入籌設星宇航空的準備工作。

長榮航董事長林寶水表示，樂見新的航空業者加入競爭，「祝福星宇航空籌備順利」，長榮航總經理陳憲弘則表示，長榮航不會將星宇航空當競爭對手，會自我激勵。

林寶水說，長榮航空努力經營美國和東南亞線的旅客在台灣轉機，不僅增加班次，時間也調整，至今成效浮現，載客量估計比去年同期增長逾20%，比預期還好。

今年第季出現虧損，但第2季經營狀況還不錯，第3季是旺季，該公司已準備好迎接旺季，營運或許不會像過去那麼旺，但載客率還是不錯，會有成長。

陳憲弘則表示，公司持續看好東北亞日、韓，以及東南亞─台灣─北美航線，內部正規劃於年底在北美增班，日、韓則將視旺季需求適時增班。

至於歐洲部分，長榮航目前航權確實有突破，規劃未來2-3年將新增1-2個航點，波音787預計明年將交機，將可有效提升航線競爭力。