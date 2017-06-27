2017-06-27

記者高嘉和／特稿

裕隆集團近來頻被立委質疑拿政府電動車開發補助卻做不出像樣成績。集團董事長嚴凱泰昨終於忍不住了，公開說「裕隆只是比較老實，不喜歡膨風、吹牛說大話」。那他在暗指誰吹牛？答案似乎僅一個，就是被立委拿來與裕隆比較的GOGORO。

從立委質疑的政府補助數字來看，只罵裕隆可說是「以偏概全」，GOGORO拿的政府資源不會比裕隆少、甚至更多。就算裕隆拿了經濟部工業局及技術處共16億元的電動車示範計畫補助；GOGORO母公司睿能創意也拿了國發基金近10億元注資；且包括中央機關及地方政府各項補助，1輛GOGORO電動機車最多近半價格是靠補貼，但電動汽車就差很大，僅貨物稅、牌照稅減免等，無購車補助，純電汽車還是「貴森森」，根本賣不動。

睿能創意大股東有潤泰尹衍樑、宏達電王雪紅，第2輪募資還有國發基金加入，「商」、「政」實力一點也不輸裕隆集團。這可從工業局新版電動機車發展政策倒向GOGORO的「換電式」模式，而非市場現最多業者投入的「充電式」模式，或可看出GOGORO對工業局政策著力頗深，也難怪被業界暗虧，工業局是在搶救國發基金的10億公帑嗎？

裕隆集團也投入電動機車業，加上近年被立委輪翻猛攻「舊聞」，也難怪嚴凱泰不爽。只是看在台灣各角落默默打拚的中小企業眼裡，難免也會質疑，若非大企業、不善與公部門「交陪」，就得不到政府關愛的政策補助嗎？