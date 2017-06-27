拿電動車補助款被批有去無回 嚴凱泰︰裕隆不膨風吹牛

2017-06-27

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團遭民代酸拿了電動車補助卻有去無回，裕隆（2201）董事長嚴凱泰昨日表示，集團在電動車研發絕對沒有要放棄或怠惰，「裕隆只是比較老實，不喜歡膨風、吹牛說大話。」

嚴凱泰說，「電動車這東西，自1970年開始，我們對這產業就在關注了，頂多說我們比較沒那麼會行銷，別的公司怎麼做我不管，但是我做多少說多少，不會做9分吹成10分，做9分我們甚至只講8分。」

他強調，網友、社會大眾的批評指教，他們都很感謝，都已收到，也接受大家的批評指教，但絕對不會只回答謝謝指教，會詳細的針對各個問題，好好回答大家的疑慮，裕隆後續電動車具體計畫為何？做多少說多少？

研發4款電動車

創逾500億產值

裕隆集團表示，2006年行政院編定20億元預算推動台灣整車科專IA計畫（IT+AUTO），車輛業者包含裕隆、台塑、福特3家，以及IT業者華碩（2357）、鴻海（2317）、宏達電（2498）等業者共同響應組成國家隊，參與IA計畫遴選。

在政府邀集法人、學界評審下，裕隆集團所帶領的團隊獲選，IA計畫最終核定15億元補助款（裕隆集團獲得約9億元補助，協力廠獲6億元補助） ，計畫從2006年啟動至今，裕隆集團對電動車技術已投入30億元。

目前已發表7款新車、研發完成4款電動車、開發4套引擎，及3套新能源動力，為台灣創造就業人口4000人以上，培育相關車電領域專業人才，創造超過500億元以上產值。

同時發展充電系統+雲端系統+微電網系統，提供多品牌電動車款使用，為全台最大充電站服務商，電動機車銷售累計超過3萬輛，電動汽車參與先導運行達312輛。

另外，以6億元帶動逾195家協力廠創造上百億投資，提供台灣零組件廠在新能源、自動駕駛車輛研發的驗證平台，推動如同致、能晶、輝創、富田等零組件廠打入國際供應鏈，如GM、Tesla、Honda等，成果卓著。