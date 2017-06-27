台歐產業對話 搶先歐日EPA登場

2017-06-27

〔記者黃佩君／台北報導〕歐日即將簽署ＥＰＡ（經濟合作協定），行政院政委鄧振中、環保署長李應元昨率百人團赴歐盟總部舉行第三屆「台歐盟產業對話會議」，針對五Ｇ、智慧機械及循環經濟進行招商及政策分享，維繫台歐經貿交流熱度；參加的國內業者包括機械、工具機及航太等公會，日月光、中鋼、漢翔、友嘉等廠商也派代表與會。

每年六月舉行的「台歐盟產業對話會議」於歐盟總部所在地布魯塞爾舉行，從二○一五年開始，已舉辦第三屆，是台歐盟經貿會議外最重要的雙邊合作平台。據了解，此行因涉及產業項目，原本是安排經濟、環保「雙部長」規格，但經濟部長李世光已排定加強前瞻基礎建設等溝通行程，改由主管經貿的政委鄧振中前往。

台灣業者也組成「百人團」與歐廠交流、招商，涵蓋航太、半導體、智慧機械、物聯網、循環經濟等。出席者有工具機公會理事長嚴瑞雄、電機電子公會副理事長歐正明、航太公會總幹事閻鐵麟、機械公會副秘書長陳枝昌等。

經濟部表示，台灣已加入歐洲經貿網（ＥＥＮ），每年維持穩定的產業交流活動，尤其台灣近年除電子業外，在智慧機械、物聯網及循環經濟均有龐大潛力，也獲得五加二創新產業政策支持，歐盟對此有相當合作興趣。去年在台灣舉行的「歐盟創新週」，歐盟成長、通訊及科研總署官員及歐洲產業界代表超過百人來台，是近幾年歐盟組團赴台的最大團體。

官員說，本次回訪除定期維繫與歐盟官商關係外，也基於去年創新週溝通成果，為台商獲得歐盟投資及技術合作機會「加溫」；本次除產業對話會議外，也「加場」舉辦全天雙邊產業媒合交流的「布魯塞爾商務連結論壇」，由ＥＥＮ與歐洲矽谷聯盟共同舉辦。