新聞幕後》邱正雄為何走人

2017-06-27

記者鄒景雯／特稿

永豐金董事長邱正雄以「完成三項階段性任務」為由，宣布請辭現職，他斷然離開暴風圈，除了政治上的判斷，其實壓垮駱駝的，應該還有最後一根稻草。

邱正雄之所以在六月十七日被圈選擔任董事長，出於這是何家兩派共同可以接受的人，因此是妥協下的結果，金管會銀行局對邱正雄的善後處置，發出新聞稿給予肯定，引起蔡總統上週三在民進黨中常會回應：「這樣發言如果不是不當，就是角色自我認知混淆」後，行政院幾度找金管會溝通，希望「亡羊補牢」，但銀行局仍認為：要顧及情理法。故遲遲未有動作。背後很大的原因也出在永豐內部一時協調不出雙方認可的人。

邱正雄昨天主動表態離開，表面上，當然是方方面面都妥當了，這也為好幾方都紓了壓；實地裡，業界研判與永豐銀美國子公司FENB（美國遠東國民銀行）交易案，恐怕也脫不了關係。如果邱正雄不選擇在這個時候「見好就收」，不久後他就將面對這個案子，對邱正雄來說，這戰線就拖得太長了。

圈內盛傳，美國國泰銀行向美國聯準會申請並獲同意交易期限延後三個月，即由六月二十日改為九月二十日。當初交易團隊估FENB值四億美元，但實際成交三．四億美元，這個成交價有經過國際級投銀背書過。但是，當初永豐銀獨立董事爭議的是，為什麼在交易評估報告時，「漏列」資產項目門的遞延稅款貸項（deferred tax credit）科目約值三○○○多萬美金，導致永豐銀董事會同意這項交易時，可能讓公司多損失近十億台幣。

原本，永豐銀打算策略性拖延銀行局同意的程序，讓這次交易破局。但是何壽川遭收押後，永豐金內部考量當前的政治局面，以及美國國泰銀行可能採取的法律訴訟，現在打算重新送該案給銀行局，希望在九月二十日前完成此交易，並以此案作為與「反何派」鬥爭手段之一。

FENB的問題是，不賣給美國國泰，將違約，若賣給美國國泰，對公司內部有背信的疑慮，因為漏列的，本來就是FENB的資產，而且是法律資產，有固定價值的，怎麼跟永豐金小股東交代？而美國國泰銀行在NASDAQ掛牌，宣告購併後的一個月，股價市值即漲了一．九億美元。

三寶違法超貸案已經夠頭痛了，未來眼看還要跑出FENB交易案，換做任何人，會不找個時機點趕快走嗎？