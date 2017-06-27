傳中國官方資金未到位 力晶中國12吋廠 台幹薪打折

2017-06-27

〔記者高嘉和、洪友芳／綜合報導〕力晶科技與中國合肥市政府合資的晶合集成十二吋晶圓廠第一期二萬片產能，將於明日舉行完工啟用典禮。但業界盛傳因中國地方政府資金沒有到位，不僅購買機台設備延宕，台灣去的兩百多位工程師與主管薪資待遇被打折扣；中國打貪造成合肥市前市長違紀被調查，波及晶合集成還沒量產就先「落漆」，問題一大堆。

合肥前市長遭打貪調查 波及集資

晶合十二吋晶圓廠前年十月風光舉行動土奠基儀式，吸引兩岸共四百多名產官人士到場；當時號稱新廠總投資金額一三五．三億人民幣，主要由合肥官方出資，力晶以參股的方式技術合作，投入面板驅動IC的晶圓代工服務。

半導體業界盛傳，因合肥市前市長張慶軍嚴重違紀被調查，衝擊地方政府投資晶合的資金未能如期到位，廠房興建時程落後，即使明要舉行完工啟用，但實際連外牆都還沒完全弄好，購買機台設備與安裝也有延宕情形，台灣去的兩百多位工程師與主管薪資待遇也被打折扣，當初洽談比台灣薪資高二到三倍、現是被打五到七折不等，住房補助條件也沒下落；眼看苗頭不對，有人已陸續跳槽到其他十二吋晶圓廠。

台灣半導體業工程師界對晶合十二吋廠早已議論紛紛，有人直接勸想去面試的工程師說，晶合由中資主導一切，頻安插「自家人」在裡面；且現在當地政治變數更增加晶合營運的混亂，又是生產毛利低與殺價競爭的驅動IC，已報到的台幹到現在還沒拿過全薪，想去工作者得先三思。

據瞭解，聯電與廈門市政府合資的聯芯十二吋晶圓廠，去年也曾傳出中國政府撥款延遲，拖欠設備商款項，但聯電否認；力晶昨也否認上述業界對晶合的傳聞，表示一切按計畫執行中，近日會進入試產。