台股上萬點 內需「虛不受補」

2017-06-27

〔記者王孟倫／台北報導〕台股昨收盤再創波段新高，但台灣經濟研究院直言，對服務業來說，股市好表現主要受惠對象為金融業，其它產業助益有限，尤其是零售業，今年前五月甚至負成長，「台股漲，內需不受補」，是過去罕見情況。

台經院昨公布五月服務業營業氣候測驗點為九十四．八四點，較上月增加二．四四點，是連續第三個月上升。但台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，這不代表整體的服務業齊步向上，而是台股最近太熱，使證券及金融的業者轉為樂觀，若排除金融相關產業，服務業景氣仍是冷冰冰，尤其是零售業，今年一至五月營收竟負成長，「以前從未發生台股登上萬點，零售業還不好」。

孫明德認為，這波零售業表現不佳，可能受到中國觀光客大減影響，但以前台股上萬點，消費端會明顯跟上來，這波卻沒反應，就像「吃了補藥（股市），但虛（內需）不受補」；這是體質問題，猶如末梢循環不良，吃再多補藥也沒用。

對於「一例一休」七月起勞檢。孫明德說，政府原意是替勞工爭取權益，但有兩個問題，第一是「尺寸不合」，當初政策制定參考國外法令，但沒有顧及本土產業是否合適，「拿國外SIZE（尺寸）衣服、套在台灣身上，一定會不合穿」；第二問題是「同個尺寸，大家一起穿」，不同產業要硬穿同一個尺寸，必會造成反彈。