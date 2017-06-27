張忠謀憂 低工會門檻 不利企業營運

2017-06-27

30人就可組工會 不具代表性

〔記者洪友芳、黃美珠／新竹報導〕總統蔡英文昨赴新竹參觀生技、太陽能產業，中午並與竹科大老包括台積電董事長張忠謀、聯發科董事長蔡明介、聯電榮譽副董事長宣明智等進行近二小時的閉門座談會，產業大老分別就產業人才、稅制、經濟與投資環境問題提出建言；據轉述，張忠謀在會中表示，美國企業籌組工會需要一半以上員工同意，台灣卻僅三十名員工就可籌組工會，門檻過低、且不具代表性，這恐對企業營運造成不利影響。

台積電員工數破四．五萬人，張忠謀對工會門檻過低有擔憂，但台積電員工的向心力卻是遠高於同業。半導體業界表示，中國積極扶植半導體業，大肆挖角卻只挖得動分紅等薪資待遇相對較低的聯電、記憶體廠等二軍，挖不動台積電人才。

台積電向心力高 中國難挖角

中國積極扶植半導體業，祭出重金補助外，因建立技術得透過外來有經驗的人才才能加速發展，台灣高階主管或有資歷工程師成被挖角的熱門對象，繼華亞科前董事長高啟全跳槽紫光集團任全球執行副總裁後，今年初也挖角聯電前執行長孫世偉任副總裁，負責紫光成都十二吋晶圓廠大計。

台灣半導體業指出，孫世偉轉赴紫光成都廠，陸續吸引聯電人也跳槽中國，例如曾任茂德副經理與聯電新加坡廠高階主管林振堂已前往協助建廠；業界分析，聯電近幾年股價低，每年每股獲利僅幾毛錢，員工分紅平均五到十萬元間，股價、獲利與分紅都僅是台積電零頭，以致只要中國有較好機會，總可吸引聯電人心動跳槽。

台積電近幾年營收與獲利逐年創新高，盈餘配發給員工分紅也豐厚，以今年為例，平均每位員工可拿到超過百萬元的分紅，加上每年加薪幅度約三％到五％，整體薪資待遇水漲船高，包括紫光等晶圓代工廠，幾乎挖不動台積人。