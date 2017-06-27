港銀太依賴中國 星展擬降低曝險

2017-06-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕星展銀行（香港）有限公司行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，星展銀行和其他同業一樣，過去幾年中國相關事業的獲利逐漸增加，但鑒於香港銀行業高度依賴中國市場，引發金融風險和可能受到傷害的疑慮，該行將小心和主動管控在中國的投資組合，必要時將會降低曝險。

管控中國投資組合

過去2年中國經濟成長放緩，加上持續進行改革，已為香港金融部門帶來混亂，迫使星展銀行小心管控和大幅改變投資組合，避開鋼鐵和銅礦等中國陷入困境的產業。

龐華毅上週五參加香港媒體舉行的圓桌論壇表示：「我們已降低曝險，積極管理這些投資組合，如果研判中國仍有一些景氣循環，我們會繼續這麼做。」

龐華毅指出，對香港銀行業而言，小心至上的管理方式是不可避免的，過去幾年香港金融部門變得比以前更加依賴中國，隨著這個部門持續增加對中國的曝險，「認為我們不會因為鄰近和依賴中國而受到影響，是很荒謬的想法。」

但龐華毅表示，儘管中國經濟成長放緩，該國仍在創造新機會，這對很多香港銀行業者的成長十分關鍵。

龐華毅說，星展銀行去年10月宣布收購澳盛銀行包括香港在內的亞洲5大市場個人金融與財富管理業務，目前正在處理合併事宜，未來將視有沒有合適標的再進行併購。