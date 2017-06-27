房貸與土建融資 5月餘額雙寫新高

2017-06-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕在自住客撐場帶動下，中央銀行昨公布5月購置住宅貸款（房貸）餘額達6兆4459億元、建築貸款（土建融資）餘額為1兆6629億元，雙雙改寫歷史新高。

自住客帶動 房市穩定

央行官員表示，5月購置住宅貸款餘額較上月增加250億元，而今年以來，各月年增率都在4%至5%間，顯示房市呈現穩定狀態；現階段房市以首購、換屋等自住客為主，八大公股行庫5月承作首購族的「青年安心成家方案」餘額為5944億元，月增68億元。

隨著市場有逐漸回穩的跡象，慢慢也反映在房市上游的建築貸款上，5月餘額已連續4個月上揚，月增23億元，年增率揚升至2.89%，創20個月新高，且為連續6個月正成長。

建築貸款 連4月上揚

不動產授信龍頭土地銀行董事長凌忠嫄表示，目前房市依舊呈現「量縮價緩跌」格局，如果建商能夠「讓利」多一點，才有機會加速趕底。

凌忠嫄指出，最近可發現首購族不像去年那麼觀望，土銀今年訂下的7700億元房貸餘額目標，可望超標；不過，土建融資餘額可能會比較辛苦，主因市場案源少，競爭又非常激烈。

行庫主管認為，由於市場餘屋多，建商不易提升對土融的需求，使得近年土建融資難大幅成長，且需求多來自因應建案銷售的周轉金貸款，顯示仍然面臨一定程度的餘屋去化壓力。