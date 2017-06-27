違反歐盟競爭規定 Google恐挨罰340億

2017-06-27

歐美關係更緊張

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國金融時報報導，歐盟最快在週三以濫用市場支配地位為由，對搜尋引擎巨擘Google開罰10億歐元（約台幣340億元），此舉可能激化已經緊張的歐美關係。

最快週三開罰

歐盟反壟斷官員已認定，Google違反競爭監管規定，利用其在網路搜尋近乎壟斷的地位，不公平地把客戶引向Google購物服務。據了解此次調查的人士透露，歐盟的集體決策機構─歐盟執委會預計週三做出最終決定。

歐盟已對Google涉及違反競爭的3項指控展開調查，上述裁決將是主要競爭監管機構對Google營運方式首度做出制裁。但這可能引發美國企業的憤怒回應。歐盟反壟斷專員維斯塔格（Margrethe Vestager）去年做出裁決，迫使蘋果須向愛爾蘭政府補繳130億歐元稅款，引起美國企業界憤怒。

維斯塔格和歐盟執委會否認有意鎖定美國企業。維斯塔格在對蘋果一案做出裁決時表示：「若檢視我們的做法，會發現我們對美國並無偏見，不可能找到支持這種偏見的統計數據。」

根據歐盟執委會的資料，在2010年至2017年1月，其反壟斷部門所做的不利裁決中，美國企業僅占15%，有近3分之2是針對歐洲企業。

對此，Google表示：「我們將繼續與歐盟執委會進行建設性接觸，並堅信我們在網路購物的創新，有利於購物者、零售商和競爭。」

Google可能上訴

美國前總統歐巴馬2年前把Google案視為歐洲對矽谷科技業者採取保護主義的例子。由於20國集團（G20）高峰會下週將在德國漢堡召開，歐美緊張關係升級，令外界感到憂心。歐盟擔心，歐盟針對美國龍頭企業開出巨額罰款，美國總統川普會做出何種反應。

Google可能對這項不利裁決提出上訴，把最終的解決方案推遲多年。