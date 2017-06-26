書劍集》政策高潮與經濟夢境

2017-06-26

◎歐陽書劍

巴拿馬與中國建交重擊兩岸關係，官方激烈交鋒，但民間經濟合作一刻未停止，經貿往來還是不改密切；相對地，中國「一帶一路」喊得震天價響，對沿線國家的直接投資金額卻是負成長，生意人果然很現實。

中國國家主席習近平登高一呼，搭配「一帶一路」政策的亞投行，已吸引八十會員國或地區加入，亞銀（ADB）估算十年八兆美元的基礎建設商機似乎浮現；不過，中國企業對「一帶一路」沿線國家的直接投資，在積極捧場一年後，並未繼續相應大增。

隨著全球對外投資熱絡，中國商務部統計中國二○一五年對外直接投資達一四五七億美元，創下歷史新高，並首度超過日本，僅次於美國，躍升為第二大資本輸出國。其中對非金融企業投資超過一千二百億美元，成長十三％，對屬於「一帶一路」的國家投資尤其耀眼，總額近一五○億美元，較前一年成長達十八％。

二○一六年全球對外直接投資一．七五兆美元，雖較二○一五年減少二％，但中國對非金融企業的國外直接投資達一七○○億美元，繼續創下新高，且較前一年增長四十四％。然而，政府政策不一定能讓民間企業買單，即使在中國也是如此，二○一六年中國企業對「一帶一路」沿線的五十三個國家直接投資金額僅約一四五億美元，較前一年逆向減少二％，且只占對外直接投資的八．五％。

二○一七年最初幾個月，中國對外直接投資金額大幅下降，對「一帶一路」沿線國家的投資也是沒有起色，二○一七年一至四月僅約四十億美元，較前一年同期繼續下降約十九％。

對「一帶一路」沿線國家而言，直接投資減緩，不過競爭對手來了。中國對外承包工程持續增加，二○一六年達二千四百多億元，對「一帶一路」國家則達一千二百多億元，不僅占一半以上，且較前一年成長三六％。在新增投資減少下，二○一七年與「一帶一路」國家新簽承包工程合約仍然超過三百億美元，微幅成長二．三％。

兩岸之間的關係是另一種景象。政治上雖然時有緊張，但投資與貿易依然熱絡。根據經濟部投審會資料，過去五年核准中國對臺投資金額都在二、三億美元左右，去年全年變動不大，今年一至五月雖然只有一．四億美元，但因各年總金額並不多，且各月份變動極大，今年也不一定衰退。

在貿易部分，依經濟部國貿局資料，二○一六年蔡英文總統就任後的六至十二月，我國對中國及香港出口合計超過七百億美元，較前一年同期成長十二．七％，今年一到四月累計已達三百八十餘億美元，成長十八．八％。

貿易金額似乎不受雙邊政治氣氛影響，從二○一六年六月至二○一七年四月間，中國及香港市場合計占台灣出口比重四十．六％，不僅高於二○一四、二○一五年以整個年度計算的三十九．七％及三十八．九％成長率，也是二○一○年達到四十一．八％高峰後的最高值。

兩岸政治關係難剪斷，經濟關係也是夢難理。政策會牽動經濟的走向，也影響了資源的分配，但不管是對外直接投資或貿易，與國內外經濟情勢均有關係，有更多變化的可能。生命會自己找出路，即使背後由人引導，但沒有生命的金錢，更容易心安理得地追逐獲利。

政治關係當然影響經濟關係，治國也不能沒有理念，可是經濟一向很現實，政治很難不務實；不只兩岸關係，就算「一帶一路」要成功，也要天時、地利的配合。