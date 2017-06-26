日歐EPA倒數 GDP佔全球1/4

2017-06-26

最快下月初簽署協定

聯手對抗美國保護主義

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本和歐盟最快將在七月初簽署歷史性的經濟合作協定（ＥＰＡ）。分析師表示，這個協定將結合占全球經濟產值近四分之一的兩大經濟體，並進一步孤立採取保護主義的美國；日歐ＥＰＡ將使雙方更容易進入其核心產業，例如汽車及機械，同時也為解決投資糾紛訂定新規則，掃除結構性的貿易障礙。

歐盟日前曾發布聲明指出，在全球化浪潮遭民粹主義反撲的當前環境中，ＥＰＡ將向世界傳遞一個強有力訊息，兩大經濟體將聯手對抗保護主義，開放貿易和投資仍是推動全球化、創造經濟成長及工作機會的最好方法。

華府布魯金斯研究中心資深研究員梅爾茲（Paul Meltzer）表示，這項協議讓美國處於被動地位，美希望改善在亞洲和歐洲市場地位，但如今歐盟腳步更快，將取得進入日本市場的更好機會。

日歐ＥＰＡ協商主要集中在一些日常用品上，尤其是歐盟。歐盟希望日本降低食品進口關稅，包括目前對進口起司課徵三十％關稅、巧克力課徵十％關稅、罐裝番茄課徵九％關稅等；而日本力促歐洲取消對日本進口汽車課徵十％關稅。

根據日本放送協會（ＮＨＫ）報導，日本和歐盟最快在本週宣布達成協議。「每日新聞」報導，日本首相安倍晉三、歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、歐盟執委會主席容克，計畫在七月六日的二十國集團（G20）高峰會前一天簽署ＥＰＡ。

日本是在二○一三年啟動與歐盟的ＥＰＡ談判，歷經多年協商未得其果，但在美國總統川普今年一月宣布退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）後，安倍晉三希望加快談判速度，歐盟也主動呼應；但這項協定仍須經過日本國會和歐盟各會員國和部分地方議會的批准。