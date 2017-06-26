從跌倒處爬起 侯重返股市

2017-06-26

〔記者徐義平／台北報導〕國揚集團創辦人侯西峰靠著房地產起家，最風光時是營建股股王、市值一度高達八百多億元，但因轉投資過多，碰上本土型金融風暴，一口氣變成負債近兩百億元，一度宣告破產。但他靠著房市重新站起，不僅償還欠款，去年將漢來新世界中心以售後租回套現一六五億元，加上漢神、漢來美食及飯店等現金收入，再度口袋滿滿，推動集團四大事業重返台股。

一九九八年時，侯西峰因事業版圖擴張太快出現跳票，財務風暴波及國揚，造成股價無量崩跌，集團快速瓦解。侯曾私下坦言，當時站在自家建案前的河堤，看著河水流動，一度動念想往下跳，最終在好友力勸下，決定回頭收拾殘局。

侯西峰沉潛超過十年，在二○○九年與英業達葉國一合作打造高雄指標豪宅「國硯」，重返熟悉的房市。他當時在「國硯」上樑時就公開表示，下一步要北返，在北市仁愛路三段推出都更案，打造每坪開價三百萬元的指標豪宅。

國揚集團分為房產、旅館、百貨及餐飲等四大區塊。去年五月底，漢來新世界中心以一六五億元賣給台灣人壽，採售後回租方式，由漢神資產持續經營管理，加上漢神巨蛋、漢神本館每年營收近兩百億元，及漢來美食、飯店的現金收入，國揚集團現在可說是口袋飽滿。據透露，除早已恢復交易的國揚外，漢來美食也在前年底登錄興櫃交易，一步一步將集團四大事業推動重返台股。