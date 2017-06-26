月租3.3萬 跟周董6.6億豪宅當鄰居

2017-06-26

〔記者徐義平／台北報導〕知名歌手周杰倫（周董）在前年砸下六億餘元買進北市大安區指標豪宅「和平大苑」的頂樓樓中樓，令不少人咋舌；根據實價網最新揭露資訊，這豪宅近兩年揭露六筆租金行情，最低竟然只要月租金三．三四萬元就可與「周董」當鄰居。

根據實價揭露資訊，坐落於北市金山南路二段、和平東路一段口的「和平大苑」，自二○一五年十一月至今年四月累積六筆租金揭露資訊，揭露樓層包括兩戶二樓、兩戶三樓及兩戶十二樓，月租金最高六．三萬元、最低三．三四萬元。

對照地籍資料，「周董」是在二○一五年底買進頂樓樓中樓戶，總價近六．六億元，坪數約二七○坪，拆算每坪單價近二四○萬元，將該豪宅推進單價兩百萬的豪宅俱樂部。

同大樓不同門牌 分治分管

揭露租金實價的六戶，坪數最小約二十一．四坪、最大約五十九．二七坪；有趣的是門牌為北市金山南路二段，與「周董」所購頂樓豪宅的門牌和平東路一段不一樣。

元利建設副總吳麗瑾解釋，該案是都更案，為地上三十八層、地下七層社區，規劃兩個路段門牌；門牌為金山南路二段的主要是都更分回戶、和平東路一段則是銷售中的豪宅棟，兩區各有獨立的出入口，並不會影響豪宅棟的隱密。

豪宅棟的三樓以上規劃雙併住宅，一層兩戶，每戶一四○及一五五坪，至於三十五到三十六樓規劃一層一戶，三十七及三十八樓為樓中樓，合計六十七戶，已銷售近二十戶，且自從北市府宣布調整房屋稅、六年分段緩漲後，高資產族群看屋有增多趨勢。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，一個基地拆成數棟社區或分隔出幾種不互相干擾的產品，採用分治分管，是現在都更產品規劃主流；在北市都更案難行下，較靈活的開發商會先畫出風險管理紅線，用產品分流方式，不讓市場、法規不確定性影響地主權益及後續銷售策略，甚至還可視情況轉進商用不動產，降低推動都更案的風險。