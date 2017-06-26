領走1446億 外資會回頭買股嗎？

2017-06-26

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）今天除息，預計將發出1815億元，其中持股近8成的外資，將領走1446億元現金股利，外資領完這波資金活水是否回頭買台股，仍需看國際股市臉色，法人分析，外資今年大買台股造就萬點行情，但因國際股市皆在歷史高檔，一有風吹草動即可能引發獲利了結賣壓，美國聯準會縮減資產負債表、升息次數也會牽動外資動向，仍需提防外資縮手的可能性。

今年以來，台股上漲1124點，權值股股價表現在外資資金狂敲下更是一反常態，漲幅之大，歷年罕見，其中台積電今年以來上漲19.56%，鴻海（2317）大漲33.61%，因台積電、鴻海今年以來漲幅高，市場擔心接下來的填息力道是否會相對減弱。

法人分析，台積電去年除息三天即迅速完成填息，反觀今年台積電除息前股價漲幅相對去年大，加上今年分派現金股利七元，也較前一年的六元增加，因此，今年台積電填息時間可能會稍微拉長。

至於外資領到大批股息後是否再回頭買台股，法人認為，未來需高度關注國際股市變化，本月上旬美國科技股一度無預警暴跌，顯示國際股市高點風險增溫，一旦市場出現較大震盪，台積電、鴻海等大型電子權值股容易成為外資提款機，也為7、8月除權息增添變數。