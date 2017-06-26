攜手教育部 中信反毒基金會揭毒癮真相

2017-06-26

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託反毒教育基金會（簡稱「中信反毒基金會」）與教育部於國立臺灣科學教育館共同主辦「識毒─揭開毒品上癮的真相」特展，展期自6月20日起至10月1日止，內容包括觸毒、吸毒、販賣及成癮等多面向主題，展場分別設置「藥頭販毒影像亭」、「染毒腦部斷層掃描」、「仿真毒品植栽」與「安非他命氣味模擬器」等展區，讓民眾體驗毒品藥物的危害。

身為人父的辜仲諒董事長憂心忡忡說：「以前的毒品看起來就是毒品，針頭、煙霧或是粉末的樣子，但是現在毒品摻雜在糖果餅乾裡，每天都在改變，唯一能做的事情就是教育孩子，陌生人給的東西都不能吃。」

醫學影像解密！透視「毒癮腦」

根據衛生福利部於2016年公布的「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」指出，2015年全臺共查獲4841.2公斤毒品，2016年查獲量上升至6608.3公斤，年增幅36.5%，顯示毒品危害問題不容忽視。為讓毒害具象化，中信反毒基金會首度在特展中運用醫學影像，模擬大腦正子斷層掃描呈現「毒癮腦」與「正常腦」差異，解碼毒品對腦部造成的不可逆傷害。

成立將屆滿兩年的中信反毒基金會至今已開發三套反毒教育特展內容，包括「愛的家園‧無毒未來」、「識毒─你所不知道的毒品真相」及最新開展的「識毒─揭開毒品上癮的真相」，宣導足跡已遍布雙北市、臺中市及高雄市等12個縣市，預計今年將走遍全國所有縣市，落實基金會「教育知毒‧攜手反毒」理念。

本次展覽特別與康健雜誌合作，於該刊數位平臺上設立專區，除了本次特展影片外，也揭示許多藥物成癮資訊，另有親職專欄協助家長判別孩子是否用藥，並且提供解決辦法，讓民眾看完實體展覽後，也能持續透過此項數位平臺獲取相關資訊遠離毒害。