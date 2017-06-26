〈品牌故事〉機車行變潮 二代樂接班

2017-06-26

記者楊雅民／專題報導

台灣便利商店密度居全球之冠，機車密度也是全球第一，大街小巷開設的機車行家數不亞於便利商店。

百人67輛機車 密度全球第一

光陽執行長柯俊斌表示，台灣機車密度為全球最高，平均每100人有67人擁有機車；機車密度較高的馬來西亞，平均每100人也僅有36人擁有機車，多數國家平均每100人約10至20人擁有機車，歐美更低。

他說，機車是耐久財，耐久財銷售通路及售後維修服務很重要。根據統計，目前全台機車行家數約2萬2000家，比四大連鎖超商全台總店數約1萬多家還多。柯俊斌強調，經銷點要穩固，要讓經銷商賺得比競爭品牌相對多，經銷商的銷售和服務利潤都要好，「KYMCO」目前在機車經銷商和專賣店全台約3500至3800家，家數居各大品牌之冠。

通路去黑壓壓 休憩兼喝咖啡

為鞏固經銷網，「KYMCO」兩年前開始砸錢啟動最大規模的機車通路改裝升級工程，將機車維修店從傳統黑壓壓的形象，改裝為像汽車維修廠一樣乾淨明亮，不僅可以休憩，還可以喝咖啡。由於店面擺脫黑壓壓形象且收入不賴，原本抗拒接班的機車行二代都被吸回來。

柯俊斌透露，新竹有個「KYMCO」經銷商，兒子從小栽培學小提琴，並到國外留學，回國後決定從頭學起，返家接手父親的機車行事業。彰化則有個經銷商的兒子也是台科大高材生，三出三進，出去找工作又決定回家學修機車。