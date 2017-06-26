〈品牌故事〉命名去鄉土味 品牌推國際化

記者楊雅民／專題報導
走過半世紀的光陽機車，品牌命名為「KYMCO」，是以光陽工業公司的英文名Kwang Yang Motor Co.,LTD，取第一個字母的縮寫命名。巧的是，「KYMCO」和「金庫」的台語發音相近，意外讓「KYMCO」品牌多了財源廣進、永續經營的意義。
中古車很耐操 失竊轉到外銷
光陽執行長柯俊斌表示，1970至1980年代，台灣經濟起飛，加工出口區林立，台灣機車的主要消費者由早期的達官顯貴，漸漸轉變為新富農階段、女性勞工。
當時光陽推出的機車品名以中文為主，平易近人又充滿濃濃鄉土風，像是「良伴50」、「佳人50」、「王牌135」、「名流150」、「翔鶴50」、「豪邁125」、「豪漢125」。
1994年推出的「豪邁125」，受惠於中國1大件3小件免稅品的攜入優惠，真的超「好賣」，是台灣第一輛銷售超越100萬輛的機車。令人啼笑皆非的是，「豪邁」賣太好，竟成為台灣失竊率最高的機種，竊車集團專偷豪邁機車轉賣中國牟利，當時在中國廣州，常看到掛著台灣車牌的機車在路上趴趴走。
另一款名為「金勇」的中古車，比當地新車還耐操，則是非洲奈及利亞機車族的最愛。
隨著光陽機車走向國際化，2000年起，光陽推出的機車開始去鄉土味，改以英文加數字命名，陸續推出G-Dink、Racing King、Many、VJR、Xciting 400i ABS、AK550等。
行銷全球103國 歐美占7成
至今，「KYMCO」機車已行銷全球103個國家，分採3種不同模式，搶攻全球一年高達7000萬輛的機車市場商機；其中，歐洲採整車出口模式，中國、越南及菲律賓則在當地設廠生產。
馬來西亞、哥倫比亞、埃及、巴西、伊朗及阿根廷市場礙於當地外匯因素，則採技術合作模式，出口零件在當地組裝、當地銷售，至今歐美地區占光陽外銷總額比重達70％。