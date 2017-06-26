〈品牌故事〉台灣製KYMCO 西班牙街頭稱王 法國沙灘封冠

記者楊雅民／專題報導
在台灣，平均每賣出10輛機車，就有4輛掛著光陽「KYMCO」品牌，去年光陽在台灣市占率近4成，創下連續17年拿下「機車一哥」的紀錄。不僅內銷市場跑第一，「Made in Taiwan」（台灣製）的KYMCO機車去年外銷超過20萬輛，在西班牙銷售量排名第一、在法國沙灘車市場銷售量排第一，甚至在英國電動代步車市場銷售量也拿下冠軍，成為不折不扣的「台灣之光」。
本田複式代理 北三陽南光陽
1963年光陽工業剛成立時，資本額僅1千萬元，到去年已滾出12.14億美金（約台幣368億元）的年營收，再創歷史新高。
光陽執行長柯俊斌說，光陽的創辦人柯光述和柯新坤原本一起經營醬油和醬瓜生意，由於賣醬油獲利微薄，後來轉行出口香蕉和糖，甚至把搬運船改裝，從事捕魚生意。
在民國40年代，物資匱乏，機車被視為奢侈品，仍是達官顯貴的娛樂休閒工具，且外匯受到管制，機車主要以進口為主；1958年，慶豐行率先引進日本本田（Honda）超級暢銷車Cub C110機車登台販售。
3年後，慶豐行改組為三陽工業，與本田技術合作，從國外進口零組件，在台組裝機車，1961年生產第一輛機車CUB 50cc，後來本田為擴大台灣機車市場市占率，開始在台尋找第2家技術合作廠。
三陽創辦人黃繼俊與柯光述是師範學校同學，曾聯手進口機車零件，擔心本田尋找的合作對象與三陽惡性競爭，便居中牽線，將柯光述介紹給本田。
柯光述說得一口流利日語，與本田洽談後一拍即合，成為本田在台灣的第2家技術合作廠，並於1964年6月1日組裝出第一輛Honda C200機車，「足足比三陽晚了約5年」，跨入機車市場。
台灣機車戰國 裕隆曾參一腳
在三陽和光陽先後進入機車市場後，隨著台灣經濟起飛，機車需求增加，短短10年內，機車市場湧進40多家製造商，機車全面國產化，包括裕隆汽車都曾推出175cc的蘭美達機車，1962至1974年間可說是台灣機車市場的戰國時代。
雖然三陽與光陽關係友好，後來卻因本田入股三陽13.5％股權，把較熱銷機種「野狼125」給三陽賣，同樣的引擎，但「野狼125」比較夠力，造成「光陽100」賣不出去，1980年，光陽出現連續10個月的虧損。為了破解營運困境，光陽於是跟進讓本田入股光陽22.5％股權，成為本田海外合資公司後，本田1982年也開始將新生代50、名流80及豪邁125等日本暢銷機種給光陽賣，光陽才又起死回生。
1990年，中國對華僑祭出「1大件3小件」的免稅品攜入優惠，光陽豪邁機車立刻成為最受中國市場歡迎的產品之一，組裝線曾創下月產6萬輛機車紀錄，年營業額並迅速衝上241億元，超過當時的晶圓雙雄之一聯電。
外銷賣得太好 分手自創品牌
機車外銷賣太好，使得光陽機車在國際市場與本田機車出現正面競爭的尷尬局面，1992年，光陽與本田決定結束合作關係，機車全部改用自創的「KYMCO」品牌行銷國際。
原以為從此一帆風順，1997年卻爆發亞洲金融風暴，緊接著2000年出現網路科技泡沫化，讓光陽機車在內銷市場一度萎縮至20幾萬輛，機車賣不出去，曾經一週只上班2至3天。
代工寶馬重機 扎根自主技術
與本田分手後，光陽自2000年起，開始幫國際大廠BMW、Kawasaki、Arctic Cat代工550cc以下的機車，在幫BMW等國際大廠代工的技術切磋過程中，意外地讓光陽產品技術力脫胎換骨，拉開與競爭對手的差距。
柯俊斌說，本田教了光陽小排氣量機車技術，BMW則擅長450cc至500cc重機的大排氣量技術，代工過程中，傳授光陽如何把引擎和車架重量減少，但馬力依舊。
當時光陽並出狠招，競爭者通常只敢祭出機車保固1年，但光陽卻率先喊出不限里程保固2年，讓競爭對手難以招架。