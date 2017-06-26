Fed半年升息2次 亞洲央行不敢跟進

2017-06-26

編譯盧永山／特譯

分析師表示，美國聯準會（Fed）6月14日會後宣布升息1碼至1%，為半年來第二度升息，但亞洲央行仍有理由繼續按兵不動，主要因為與亞洲貿易關係密切的中國經濟疲軟，需求不振。另一原因就是，亞洲各國債台高築，若跟進Fed升息，將加劇利息負擔。

亞洲各國債台高築

不像過去Fed啟動升息週期時，亞洲各國央行幾乎都會跟進，如今情況大不相同，因亞洲各國對中國的依賴更甚於美國。包括澳洲、印度、印尼、日本、紐西蘭、台灣和菲律賓央行，在6月的政策會議後均宣布維持利率不變。

匯豐控股亞洲經濟研究部門共同主管紐曼（Frederic Neumann）表示：「亞洲各國有個共同處，那就是中國經濟復甦步履蹣跚。有更多亞洲央行將按兵不動，甚至採取偏向寬鬆的立場，因中國需求不振，西方國家經濟復甦力道又不足以彌補。」

根據路透估算，2016年美國與亞洲10大貿易夥伴的貿易額，較2008至2009年全球金融危機前成長約25%。但同一時間，中國與另9個貿易夥伴的貿易額成長近60%至1.05兆美元。美國與這9個貿易夥伴的貿易額僅約中國的一半。

今年上半年中國經濟成長相對強勁，但由於中國打擊高風險金融資產的效應逐步發酵，接下來的成長動能預料將減弱。

中國需求依舊不振

此外，中國的需求依舊不振，壓抑了亞洲各國的成長和價格，亞洲各國央行都未面臨通膨超標的風險。印度5月通膨年增率降至5年最低的2.1%。而被許多分析師認為亞洲國家中最可能升息的菲律賓，5月通膨年增率降至4個月最低的3.1%。泰國5月通膨年增率更下跌0.04%，為14個月以來首見。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究部門主管吳坤（Khoon Goh）表示：「檢視亞洲各國央行的任務，會發現他們並無跟進Fed升息的壓力。」

過去Fed升息後，亞洲各國央行都會跟進的主要原因在於競逐資金。美國調高利率，若亞洲各國央行按兵不動，會導致兩邊利差擴大，對他們的貨幣造成壓力，並引發資金外流。

美長期殖利率無影響

儘管Fed最近的升息行動，已拉抬美國短期殖利率，對長期殖利率卻沒有影響。美國30年期公債殖利率目前約2.75%，較4年前的4%低了逾2個百分點，且已收回川普當選以來的漲勢，因川普難以執行政策。

澳盛銀行分析師指出，今年5月市場已押注Fed將在6月升息，當時有55億美元資金流進新興亞洲股市，87億美元資金流進債市。

瑞銀策略師最近發布第3季展望報告指出，金融市場情況仍適合冒險，因為儘管市場預期美國將進一步升息，在高度流動性的情況下，美國長天期殖利率仍可能維持低水準。

亞洲各國央行須維持低利率的另一原因是，各國債台高築，若跟進Fed升息，將加劇利息負擔。

穆迪信評5月底將中國債信評等調降1級，由從Aa3降至A1，為近30年來首度調降中國信評，並警告隨著債務不斷增加，且經濟開始放緩，中國的經濟前景將在未來幾年惡化。

南韓家庭負債比超越美日

在部分亞洲國家，家庭負債已高到令人憂心的水準，而抵押貸款利率開始上揚。例如，南韓政府日前宣布推出3年來最嚴格的降溫房地產措施，從7月3日起，首爾和部分釜山地區的購屋貸款比率上限，將由房價的70%降至60%，房貸還款占屋主年所得比率的上限，也將從60%調整至50%，希望能在家庭債務飆升之際穩定房市。 南韓家庭負債占GDP比已達92.8%，超越美國和日本。

紐曼表示：「如果Fed升息8碼（2個百分點），南韓會同步升息8碼，或2至3碼嗎？不可能，南韓每次升息所產生的緊縮效應會大於美國，因南韓的負債水準很高。」