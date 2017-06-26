〈熱門族群〉工具機下半年續旺 零組件漲聲響起

2017-06-26

〔記者羅倩宜／台北報導〕美、日、中均有製造業題材，帶動今年各行業擴產，國內工具機產業直接受惠。傳動元件大廠上銀（2049）6月營收可望挑戰新高；氣動元件廠亞德客-KY（1590）第四季將新增4成產能；整機廠東台（4526）全年營運優於去年。美系外資尤其看好零組件廠，認為在景氣不墜下，可再見到一波報價調漲。

東台上週舉行股東會，董事長嚴瑞雄表示，受惠工具機市場轉佳，今年下半年業績將優於上半年，全年也比去年改善。東台強攻汽車及航太領域，本月上旬赴歐洲參加巴黎航空展，主要展示臥式五軸加工中心機、五軸跨軌式高速龍門機；旗下的榮田精機則展出VL系列立式車銑中心機，專注推廣航太產業機械。

東台5月份營收為7.24億元，月增17%、年減19%。嚴瑞雄說，工具機景氣好轉，不過東台以銷售成套解決方案為主，從接單到出貨高達半年以上，景氣效應經常遞延發生。他認為，下半年營運優於上半年，全年度也優於去年。

上銀主要產品為滑軌及螺桿，因供應吃緊，5月營收創下歷年單月新高。受到台幣升值及需求熱絡影響，上銀今年4月調漲價格，市場接受度良好，主要是下游有單可接，較不在意原料漲價。

美系外資指出，目前上銀訂單能見度已排到10-11月，強勁動能主要來自智慧機械、半導體及面板業；近期供應吃緊狀況又更明顯。原因除了消費電子拉貨旺季到來，汽車及航太客戶也進行設備升級或擴產，第二季零組件供應吃緊更為明顯。目前上銀訂單交期已拉長至4-6個月，外資認為，若景氣持續升溫，不排除下半年再有一波漲價。

氣動元件廠亞德客-KY第一季業績創新高；第二季訂單仍持續湧入，但受限產能，業績未能超越前季。亞德客已在2月份投入22億元擴建廠房設備，第三季再投入8億元，預估至第四季產能可增加4成。由於中國氣動元件持續缺貨，亞德客下半年營運也看好。