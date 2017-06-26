〈熱門族群〉供需大幅改善 貨運業喜迎旺季

2017-06-26

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運輸即將進入傳統旺季，貨櫃運輸業者認為，今年在供需大幅改善，以及各項經濟預測都向上修正下，對第三季表現看法樂觀，而全年表現則是希望穩定中求好。

法人則指出，長榮海（2603）今年獲利可望逐季翻倍，陽明（2609）第二、三季獲利有機會彌補第一季虧損，而全年能否獲利則需看第四季市場表現，以及轉投資的散裝光明海運虧損多寡而定。

長榮海運董事長張正鏞、陽明董事長謝志堅都認為，去年是貨櫃運輸市場最壞的一年，今年則是明顯改善。

張正鏞說，多項經濟預測數字都向上修正，以IMF為例，一月預測全球經濟成長3.4%，但目前已經調高到3.5%，而第二季的4-5月裝載率不錯，其中，美國線4月的裝載率就年增10%，歐洲線平均裝載率約95%，因此對今年看法是穩中求好，審慎樂觀。

謝志堅也指出，今年供需問題已大幅改善，再加上新船訂船數量銳減，預期貨櫃運輸市場自今年起的連續3年都將表現不錯。

謝志堅以調查機構Alphaliner資料指出，今年貨櫃供給增加3.8%，而貨物增加4.7%，貨物增長大於艙位供給，較過去幾年都好，而明年艙位供給雖然年增5.1%，貨物增加3.2%，但2019年艙位增加0.2%，貨物增加3%，在需求明顯大於供給下，預期今、明、後年市況都較去年佳。

長榮海第一季每股稅後盈餘0.09元，是全球少數幾家獲利的貨櫃運輸業者，而第二、三季則持續獲利。法人估計，長榮第二季每股稅後淨利0.18元，第三季0.43元，第四季0.2元。

陽明今年第一季虧損9.01億元，每股虧損0.53元，但較去年同期虧損36.56億元，每股虧損1.06元，已明顯大幅改善。法人指出，隨著貨櫃運輸第二季市場加溫，陽明5、6月平均裝載率都在90%以上，6月可望出現單月獲利，而第三季在旺季帶動下，可望轉虧為盈，終止連8季虧損。