〈熱門族群〉生技展點火 生技股不是一日行情?

2017-06-26

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股上週四、五演出反彈行情，因為今年生技展將於本週三由亞洲生技商機高峰論壇拉開序幕，且生技股在本波台股萬點行情中，是少數缺席的類股，因此上週四、五明顯有資金進場拉抬，不過上週四跳空大漲的易威（1799），上週五開高走低收黑；跌深的冠科-KY（6554）上週五早盤漲停後也鎖不住，顯示生技股並非走波段行情。

上週舉行法說會的易威生醫（1799），歷經3年轉型，深耕藥物開發，目前已有4項困難學名藥物送件美國FDA申請學名藥證（ANDA）外，其中進度最快的長效型咳嗽藥，預計今年9月就可拿到美國藥證，開始上市銷售，法人認為易威明年營收將明顯成長，因此法說會隔天即跳空大漲。

易威指出，除了長效型咳嗽藥進度較快外，膀胱過動症藥物也預計會在今年12月拿到美國藥證，另外乳癌治療藥物及抗憂鬱藥物亦已向美國FDA申請學名藥證，預計2018年將取得核准開始銷售。

除了易威之外，上週深耕精準醫學的訊聯（1784）也提出精準醫學的「活氧計畫」，訊聯董事長蔡政憲認為，未來20年精準醫學具有的可能性和未來性，正如同當年科技業的「活氧計畫」。訊聯近年積極拓展精準皮膚醫學，除了推出RE.O保養品牌，今年7月首間「精準皮膚醫學概念店」也將於東區開幕。

此外，訊聯也重新定位非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT），推出新一代「NIPT+X」檢測加值版，結合產前基因檢測與產後幹細胞儲存，這一項加值服務可同時保留精準醫學、細胞治療的三種重要元素。