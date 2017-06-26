〈熱門族群〉漲價風吹到導線架 長華科、順德走大運

2017-06-26

〔記者洪友芳／台北報導〕半導體傳統旺季將到，加上缺料風吹起，導線架廠商紛醞釀漲價，長華科（6548）、順德（2351）等導線架族群可望受惠。

導線架是晶片及電路板線路連接的媒介，是半導體封裝的重要關鍵零組件，因近幾年上游貴金屬材供應商擴產有限，汽車、智慧型手機對導線架零組件需求則增加，帶動缺料風也吹向導線架相關材料，漲價已勢在必行。

長華科今年第一季收購日商住友金屬導線架部門SHAP約7成股權，一躍成為全球第四大導線架廠，且半導體相關產品占營收逾9成。

長華科預期全球導線架成長趨勢看好，尤其QFN封裝將成為IC導線架市場主流，因應市場趨勢，長華科規劃今年將增擴QFN生產線，估計到今年10月，QFN月產能可達1百萬條，明年第三季增加到3百萬條，屆時在全球QFN市占率可望達30%。

長華科收購SHAP股權後，正進行百日計畫，以優化產能與重整組織架構，第二季將可明顯看到效益，單季也能完整認列SHAP營收，加上產品漲價，法人預估季營收與獲利可望創單季新高，第三季為傳統旺季將更為成長。

順德第一季每股稅後盈餘0.85元，市場看好順德為全球IDM廠車用智慧能源解決方案主要供應商，透過IDM廠陸續出貨給歐美及中國各大知名車廠與電動車廠，估計今年車用產品營收比重可望達2到3成，較去年的一成五顯著成長，車用導線架成為推升成長的主動能，業績創新高可期，法人估全年營收上看2成。

隨著車用電子系統占汽車成本已提高到5成，且安全、自動控制等要求逐年提升，順德與IDM廠合作開發的車用單體高功率導線架產品，逐漸擴大到胎壓偵測器、抬頭顯示器、車內控制、智慧電源管理模組與引擎開關點火等動力系統領域。因訂單持續增加，順德今年資本支出規劃7到8億元，年增約4成，將擴建營運總部大樓及彰化、南投廠生產線等。