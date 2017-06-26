〈熱門族群〉不甩五窮六絕 散熱廠行情才要開始

2017-06-26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕三星手機S8延至第二季才發布，吃下該款機型散熱導管的兩大供應商超眾（6230）、雙鴻（3324）營運也到第二季才回溫，且電子產品的散熱需求逐漸增加，令超眾與雙鴻在傳統5、6月淡季時得以有所表現，加上英特爾發布新平台將帶起一波伺服器需求，兩家公司一致認為獲利下半年將優於上半年。

第一季因新台幣升值導致匯損、筆電市場滲透率已到高原期、三星熱導管沿用舊設計導致產品均價下跌、新品研發費用增加等因素，使得超眾與雙鴻營收分別呈現年減13.1%、3.2%，隨著匯率持穩，年減幅度逐步收斂，觀察今年前5月營收表現，超眾年減10.8%、雙鴻年增6.53%。

配置英特爾Purley新平台的伺服器與電競、AR／VR／MR（擴增／虛擬／混合實境）的高顯卡配置，是下半年讓散熱廠增溫的兩大品項。超眾與雙鴻透過英特爾、惠普、戴爾與其他自有品牌系統廠，提供Amazon、Google、Facebook數據中心伺服器，上半年受DRAM與銅等物料漲價影響，出貨速度和緩，預計在第二季末至第三季可望恢復出貨動能。

第三季起則有Purley新平台，該款伺服器接角數多、尺寸是上一代版本的2倍，散熱需求倍增，雙鴻研究水冷式散熱，預期出貨高峰落在今年第四季至明年第一季。

散熱產業的另一潛力，則等待AR／VR／MR成熟。這些應用因運算瓦數增加、高發熱源導致散熱需求高漲，且做成頭盔表示內部容量小，散熱元件的體積必須再輕薄，超眾因此聚焦散熱板。目前AR／VR／MR相關內容不多、能夠支援高畫質的AMOLED仍稀少，導致AR與VR應用在手機滲透率低，但Facebook和Google等大廠持續投資VR應用，而英特爾即將推出MR頭盔被視為AR與VR的融合技術，在虛擬環境中透過顯示器看到部分現實世界，將再次測試市場接受度。