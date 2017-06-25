海力士助陣搶東芝 技術外流疑慮再起

2017-06-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕東芝公司（Toshiba）社長綱川智雖已公開表示，預計週三（廿八日）前將和優先談判的「日美韓」三國企業團隊敲定記憶體事業出售案；不過，南韓記憶體大廠ＳＫ海力士（SK Hynix ）為日美韓聯盟的一員，重新挑起憂心半導體技術外流、東芝夥伴威騰電子（ＷＤ）反對ＳＫ海力士參與的兩大敏感神經。

威騰聲請禁制令 反對海力士參與

《日經新聞》報導，日本政府透過官民基金日本產業革新機構（ＩＮＣＪ）和國有的日本政策投資銀行（ＤＢＪ），主導日美韓聯盟競標東芝記憶體，但該聯盟成員各有不同目的；日本官方關注焦點主要在於把東芝技術留在國內及保留相關工作，美國私募基金貝恩資本（Bain）尋求最終撤出後的獲利，而ＳＫ海力士希望藉由提供融資可轉為東芝記憶體的合作夥伴。

東芝社長綱川智日前在記者會上一再保證，東芝可留住記憶體技術。至於為何讓ＳＫ海力士進入優先談判隊伍、卻拒絕台灣鴻海集團組成的投標團隊？綱川智表示，ＳＫ海力士的角色僅限於提供貸款融資，「將不會有投票權，也不會涉及管理」。

報導指出，東芝記憶體技術外流的疑慮再起，由於ＳＫ海力士不僅技術落後，還有涉及東芝被偷走專利技術的前例。

ＳＫ海力士在全球快閃記憶體市占率約十％、排名第五，技術發展落後於市占前兩大的南韓三星電子和東芝，由於量產高效能3-D快閃記憶體的成本高達數十億美元，ＳＫ海力士擔心不採取行動就會壓縮發展空間，讓具有先進技術的大咖鞏固領先地位。另外，ＳＫ海力士三年前被發現，曾接收東芝旗艦的四日市晶片製造廠被偷走的專利技術，付給東芝二．七八億美元後和解。

另，美國硬碟大廠威騰電子反對ＳＫ海力士參與，已訴請國際仲裁，並向美國法院聲請禁制令，要求東芝停止出售雙方合資的記憶體業務，使得出售案前景更複雜。威騰資深人士曾表示，擔憂日美韓聯盟內某一投資基金撤離時會把股權轉給ＳＫ海力士。