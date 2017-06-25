歐洲央行論壇 聚焦是否縮減QE購債

2017-06-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐洲央行（ＥＣＢ）舉辦的「央行論壇」，週三（廿八日）將在葡萄牙辛特拉登場，英國、日本、加拿大等國央行官員都將與會，在美國聯準會（Ｆｅｄ）宣布下半年將開始縮減資產負債表（簡稱「縮表」）後，外界關注ＥＣＢ是否跟進緊縮政策，開始逐漸縮減量化寬鬆（ＱＥ）的購債計畫規模。

德不贊成續採「印鈔」政策

ＥＣＢ本月初政策例會聲明，利率指引排除了未來幾月進一步降息的可能，但對是否延長ＱＥ或開始逐步縮減購債，並未清楚交代。歷經過去幾年歐債危機和經濟停滯後，歐元區今年成長加快，通膨緩慢升溫，ＥＣＢ鷹派成員德國代表尤其不贊成繼續採行貨幣寬鬆的購債「印鈔」政策。

今年四月起，ＥＣＢ每月購債金額由先前八百億歐元略降為六百億歐元，迄今年底的資產收購總額將達二．三兆歐元，但ＥＣＢ仍未鬆口明年購債計畫的明確走向。ＥＣＢ總裁德拉吉僅多次重申，預期借款成本將維持在當前偏低水準「更長一段時間」，且一旦歐元區經濟前景惡化，將擴大購債計畫的規模或期限。

ＥＣＢ購債計畫旨在提振通膨，期限原設定在今年底止，明年起將開始逐漸減碼和循序漸進的退出。不過，路透報導，對於是否延長購債計畫，還有技術性問題，因為可供ＥＣＢ收購的德國公債數量越來越少，成為ＥＣＢ討論相關決策的重要考量因素。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）分析師指出，該行基本預設是，ＥＣＢ九月將宣布自明年一月起調降每月購債金額。

另，日本銀行（日本央行）所持資產規模已超過日本ＧＤＰ（國內生產毛額）九十％，經濟雖顯示復甦徵兆，通膨仍遠低於二％目標，日銀如何準備未來退出ＱＥ策略，同樣備受矚目。