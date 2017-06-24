東芝將降東證二部交易

2017-06-24

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕東芝公司週五表示，上一會計年度淨損較先前預期更大，監管機構已核准東芝年報再延至八月十日提交；但東京證交所認定東芝資不抵債，股票八月起將降至東證二部交易。另東芝社長綱川智表示，願就出售旗下記憶體事業引發的爭端，和威騰電子（WD）展開協商，但不預期優先談判投標團隊「日美韓聯盟」近日內會有所改組。

東芝本週已召開董事會決定，出售記憶體晶片事業的優先交涉對象為日本產業革新機構（INCJ）、日本政策投資銀行（DBJ）、美國貝恩資本（Bain）等組成的「日美韓聯盟」，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）、三菱日聯金融集團（MUFG）將以提供融資角色參與。該聯盟受到日本政府經產省支持，未包括東芝記憶體合資夥伴美國威騰電子。

威騰反對東芝出售記憶體業務，除向國際商業仲裁法庭提訴外，也向美國加州高等法院聲請禁制令，期美國法院七月中旬開庭後得以阻止東芝脫售記憶體資產；威騰主張，東芝標售行動違反契約，未經其同意，無權把雙方合資企業股權移轉給第三方。

東芝週五表達化解雙方爭端的意願，綱川智以柔性語調喊話，威騰是很好的合作夥伴，希望雙方繼續協商，「我們希望威騰能共同投資，對抗三星」；不過，東芝可能在下週三（廿八日）年度股東大會之前，就和優先交涉的日美韓聯盟達成投資協議，他不預期該聯盟的組成出現變動。

經產省又放話 拉攏蘋果加入

朝日電視台昨日下午引述消息報導，日本經產省正考慮引進蘋果投資數千億日圓，加上日本郵政銀行的數百億日圓，此舉將有助於「日美韓聯盟」收購東芝記憶體總額超過兩兆日圓（一八○億美元），一舉成為出價最高的競標隊伍。該規劃被視為反擊台灣鴻海集團董座郭台銘週四「科技大騙局」的砲轟，鴻海先前公布欲參與其競標東芝記憶體的企業，也包括最大客戶蘋果在內。

東芝還宣布，預計二○一六年年度淨損擴大至九九五二億日圓，資不抵債金額達五八一六億日圓（約五十二億美元），由於已破產的美國核能子公司西屋電氣相關負債增長及潛在法律賠償，綱川智也針對延長提出年報公開致歉。