房價微降 北市購屋 仍要不吃不喝15年

2017-06-23

若支付房貸 每月須花掉6成所得

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部營建署昨發布去年第四季房價負擔能力指標，全國房價所得比九．三二倍、房貸負擔率三十八．三四％，均較前一季下降；台北市及新北市房價所得比分別微降到十五．一八倍及十二．六一倍，也就是以北市中位數住宅總價除以家戶年可支配所得中位數推算，在北市買房得不吃不喝十五．一八年，但較上季微降○．二九倍，不吃不喝可「微減」三．四八個月。

依指標定義，房貸負擔率是以二十年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成，計算出中位數住宅總價貸款每月攤還額，再除以家戶每月可支配所得中位數，比率越大代表房價負擔能力越低。

走出雙北 購屋負擔壓力減

根據統計，貸款負擔率超過五十％的過低等級僅雙北市，北市達六十二．四八％、新北市為五十一．九一％，若要在雙北買房每月得花掉家戶所得的六成或五成以上支付房貸；但走出雙北市，購屋負擔壓力跟著大減，台東縣、雲林縣、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、基隆市等六個縣市，都在三十％以下的可合理負擔程度；彰化縣、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、高雄市、新竹市、花蓮縣、苗栗縣、南投縣、台南市等十個縣市，則是三十％到四十％間的略低程度。

營建署也發布去年第四季的住宅價格指數（以二○一三年為基期）。當季全國住宅價格指數為一一三．三八，季減一．五五％、年減○．四一％；六都僅桃園市季增○．○九％，台北市季減一．○七％、新北市季減○．三四％、台中市季減一．八七％、台南市季減○．六一％及高雄市季減一．一五％。

六都房價下跌 中市跌最多

營建署分析，六都中以台中市指數跌最多，其他下跌幅度多在一％上下，桃園市雖是六都中唯一未下跌者，但仍明顯低於前波價格高點，應僅視為短期反彈；從趨勢面來看，全國住宅價格指數還在持續探底中。