彭老︰ 靠通膨帶動薪漲非正途

2017-06-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣通貨膨脹率長期維持低而穩定（low and stable），卻被部分人士指責有礙薪資調升。中央銀行總裁彭淮南昨於央行理監事會議會後記者會上表示，實證結果顯示，所謂「物價穩定有礙薪資調升」說法有待商榷；此外，對於「一例一休」造成的爭議，他重申，勞動市場應有彈性跟安全性。

「（物價）一直穩定下來，大家都不大珍惜它，但物價穩定對老百姓是很好的一件事情！」彭淮南說，制度面因素是台灣通膨率減緩並趨於穩定的原因之一，例如捷運文湖線一九九六年通車到現在，票價都沒變。

彭淮南表示，薪資有兩種，一種是「名目薪資」，就是我們拿到的薪水，假如說名目薪資調升一倍，物價也漲了一倍，那民眾關心的「實質薪資」（實質購買力）根本沒有動。

他說，若薪資按物價漲幅調整，物價上漲會帶動薪資上升，薪資上升會再次推升物價，如此反覆進行，將造成「薪資—物價盤旋上升」（wage-price spiral）現象。

此外，彭指出，根據物價與薪資因果關係檢定，薪資上升會顯著影響通膨，通膨或通膨預期對薪資影響則不明顯；國內文獻部分，通膨或通膨預期對名目薪資成長的影響亦不明顯。

彭表示，薪資是由勞動供給與需求決定，勞動生產力、產品附加價值與總需求上升，帶動薪資成長才是正途。