失業率下降 實質薪資仍倒退17年

2017-06-23

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布五月失業率三．六六％，較四月下降○．○一個百分點，為兩年來最低，失業情勢穩定；另一至四月總薪資平均五萬六八三三元、經常性薪資平均三萬九六六二元，均為歷年同期新高，但扣除物價漲幅後，實質薪資仍倒退十七年。

主計總處調查，五月就業人數一一三三．一萬人，月增六千人或○．○五％，以批發及零售業增加三千人較多；失業人數四十三．一萬人，月減一千人。

不過，青年失業問題仍嚴重，二十至二十四歲失業率十一．九一％最高，月減○．一個百分點；二十五至二十九歲失業率六．五三％，月減○．○八個百分點。若按教育程度分析，大學以上失業率四．四七％最高，且大學以上失業者十八．一萬人，占總失業人數約四成二。

主計總處同時公布，一至四月受僱員工經常性薪資（固定月薪）平均三萬九六六二元，為歷年同期最高，年增一．五五％；總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）平均五萬六八三三元，也是歷年同期最高，年增二．二六％。

扣除物價漲幅後，一至四月實質經常性薪資平均三萬七七七○元，年增○．九四％，不如二○○○年的三萬七七九一元；實質總薪資則是五萬四一二二元，年增一．六五％，也不如二○○○年的五萬四三五六元，薪資成長追不上物價上漲速度。