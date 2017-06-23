《新聞透視》反映事實 還是統計誤差？

2017-06-23

記者鄭琪芳／特稿

一例一休上路後，有些企業為了控制成本，以限制加班、減少獎金等方式因應，導致部分勞工收入不增反減，勞資雙方都怨聲載道。不過，主計總處公布的數據，一至四月加班費卻增加近一成，這個數據與勞工的感受有落差，到底是反映事實還是統計誤差，值得探究。

根據主計總處調查，一至四月每人每月加班工時平均八小時，與去年同期持平，並未因一例一休減少，也未因景氣復甦而增加。由於一例一休上路後，休息日加班費大幅提高，因此，雖然加班工時持平，加班費卻明顯增加。

主計總處的數據來自抽樣調查，樣本數約一萬家廠商，採分業分成抽樣，且一定規模以上廠商「全查」，由廠商填報資料，主計總處檢核統計。上述調查方法行之多年，一般調查必然存在的抽樣誤差姑且不論，但一定規模以上廠商全查的作法，可能導致樣本過於偏重大企業，無法反映實際情況。

一般而言，規模較大的企業，因應成本增加的能力也較強，一例一休上路後，大企業或許仍可維持原本的加班情況，但中小企業可能無力負擔；主計總處的調查偏重大企業，可能無法完全反映中小企業加班減少的情況。何況，今年上半年景氣明顯優於去年同期，加班工時卻未增加，也有可能是受到一例一休影響。

不論如何，一例一休上路後，勞資雙方都不滿是事實，主計總處的數據無論精確與否，也無法平息勞資的不滿，各界要求修法的呼聲不斷升高。但是，眼看著一例一休勞檢期就要到了，行政部門仍是不為所動，所持理由卻又不具說服力，不禁令人懷疑，行政部門是不是拉不下臉來，因此決定「以拖待變」？