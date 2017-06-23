一例一休增加班費？ 71％上班族︰沒有

2017-06-23

〔記者黃邦平、鄭琪芳、王孟倫／台北報導〕一例一休實施後勞工加班費有增加？官方和民間調查竟出現截然不同的結果。行政院主計總處昨公布，今年前四月平均每人每月加班費一六九三元，較去年同期增加九．○一％；但最新一份網路調查卻顯示，七成一受訪的上班族表示，一例一休後加班費並沒有增加，甚至有十七％上班族說收入變少！

主計總處︰加班費增九．○一％

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨昨指出，一至四月每人每月加班工時平均八小時，與去年同期持平；但加班費平均一六九三元，較去年同期增加九．○一％；勞基法修正對加班工時影響不顯著，但因休息日加班費提高，有助於提升加班費。

網路調查︰一成七收入反減少

不過，《yes123求職網》昨公布的最新調查卻顯示，勞基法新制上路後，上班族收入並沒有增加，七成一受訪者表示加班費「持平、沒什麼變化」，一成七甚至比以前少，表示增加的僅約一成二。

《yes123求職網》發言人楊宗斌分析，對照主計總處公布的前四月加班費增加九％，其實加班的工作量和加班費分布都不平均，加班費因為一例一休增加的只是少數人，但增加的金額相對而言偏高；有許多案例是公司嚴格控管要求改在平日加班，以避免休息日的高額加班費，有的平日加班也被要求少報或不報，怕違反法定時數限制。

此外，該調查也發現，實施一例一休後，三成七上班族曾遇到排班休假的困擾，有的甚至和同事起衝突；有一成六休息時間增加，二成六生活開銷增加。

受訪企業中，則有五成六表示今年上半年人事成本增加；被問到若人事總成本增加，是否會考慮在下半年調高產品或服務售價？約四成企業都說會。

整體而言，上班族有五成四不滿意一例一休新制，七成二認為需要修法；受訪企業更多達七成二不滿意新制，高達八成五主張修法。

楊宗斌說，勞資雙方都有過半不滿意一例一休，甚至比實際收支受影響的比例還高，主張修法的比例也比不滿意新制的比例還高，可發現，即使未必直接受新制影響，也會被新制帶來的亂象波及，例如物價喊漲導致生活開支增加，加薪的空間縮水，連跳槽轉職的機會也可能因為企業想以兼職取代正職受限，都累積了民怨。

台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨也表示，一例一休政策的最大問題是統一適用、缺乏彈性，忽略每個行業有不同特性，才會導致民意不滿與反彈，應該要適度進行修正。