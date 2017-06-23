數字科技董事長、總經理無罪

2017-06-23

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕經營「8591寶物交易網」、「591租屋網」的數字科技公司（5287），被控未申請特許，卻以虛擬貨幣「T點」經營第三方支付服務，涉嫌違反電子票證發行管理條例，吸金186億餘元；新北地院合議庭認定，T點並非該條例於103年間修正前所稱的「電子票證」，昨判董事長廖世芳、總經理吳聰賢、董事及前總經理王震宇無罪。對此，新北地檢署表示，待收到判決書後再決定上訴與否。

檢方認為，數字科技利用「8591寶物交易網」以新台幣1比1發行虛擬貨幣「T點」，供會員儲值用來交易虛擬寶物或購買遊戲點數，從98年至102年間淨收入高達186億餘元。

法官認T點非電子票證 檢再研商是否上訴

合議庭認為，103年間修正前的該條例所稱之「電子票證」，須符合四要件，一是「以電子、磁力或光學形式儲存金錢價值，並有資料儲存與計算」功能；二要有「晶片、卡片、憑證及其他形式債據」；三為「多用途支付使用工具」；四是「要有自動扣款功能」。

合議庭認為，T點無法用電子、磁力或光學形式儲值，未含有資料儲存或計算功能，也沒有「晶片、卡片及憑證」供會員使用，至於「其他形式債據」應限於實體載具。

合議庭還認為，T點無法支付政府部門、經主管機關核准，或任何特約機構的各種款項，並非多用途支付工具，也無自動扣款功能，非電子票證，法律不溯及既往，判無罪。