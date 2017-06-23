中華電 7月推出全台唯一4CA服務

2017-06-23

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）繼2月領先全球首發「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」後，中華電信行動通信分公司總經理涂元光昨日更宣布，將在7月推出全台唯一4CA（4頻聚合）服務，提供用戶更快速、優質的網路服務。涂元光說，自4G開台以來一路領先同業，獲得最多客戶選擇，截至昨日，已超越750萬戶。

涂元光指出，4CA服務搭配可支援的終端產品，在理想環境下的實測值下載速度可達500Mbps。目前台灣智慧機市場中，有4款可支援4CA的產品，分別為宏達電（2498）HTC U11、三星Galaxy S8、S8+以及Sony Xperia XZ Premium，預期下半年將會有更多支援的手機。

今年7月起，中華電信1800頻段C2頻譜將加入大4G服務行列，1800+2600頻段上、下行合計共110MHz，涂元光說，4CA服務第一階段預計將於人潮密集商圈、交通熱區推出，包含雙北十餘熱鬧商圈、新竹以北的高鐵車站及沿線路段，年底前預計將提供全台都會區超過20個熱鬧商圈、高鐵車站及高鐵全線路段都有4CA服務，而自9月起，加上900頻段，中華電信將提供130MHz業界最大4G頻寬全數提供4G服務。

2014年中華電信領先業界，率先宣布4G服務開台，帶領全台灣進入4G新世代，積極布建4G網路，更於同年12月達成「鄉鄉有4G」、「鄉鎮數涵蓋100%」的最廣涵蓋範圍目標，2016年又率先啟用2600頻段及3CA服務，持續樹立台灣電信服務的新里程碑。

而為提供更好的網路，今年行動通信基礎建設資本支出，較去年同期增加，預計4G基地台設備數量將成長40%，擴量至去年的1.4倍。