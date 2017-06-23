嚴凱泰︰今年車市維持去年43萬輛水準

2017-06-23

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）昨天召開股東會，裕隆董事長嚴凱泰表示，今年台灣各大車廠將持續推出新的車款，加上政府汰舊換新的補貼政策，車市將維持去年43萬輛水準。

中國市場在汽車購置稅優惠政策激勵下，去年汽車總銷量達2800萬輛，今年可望成長至2900萬輛，裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）今年在兩岸將同步推出小型SUV運動休旅車，提供消費者多元化產品。

納智捷汽車去年在台銷售量為1萬6360輛，今年在台銷售可望突破1.8萬輛；至於電動車部份，目前全台已有280輛納智捷MPV電動車投入試運行中，研發多年的電動車S3 EV+也預計第4季在台量產上市。

中國轉投資的東風裕隆，去年納智捷銷售量為4萬0500輛，仍處於虧損，嚴凱泰說，將會強化雙方股東的協調與溝通，今年東裕有U6改款及小型SUV U5上市，銷量可望順利達標。

據悉，東裕喊出「人才市場化」，將改變東風和裕隆過去派駐主管在東裕的機制，未來東裕員工將直接對東裕總經理報告，不像過去分別向母公司報告，意見容易分歧。

不僅人才市場化，公司運作也將市場化，過去東裕汽車底盤和動力系統‬皆採委託開發的方式，研發成本較高，卻不見得能回收，未來將向市場相關業者直接採購，降低成本，提高產品綜效。

裕隆副執行長陳國榮表示，在台灣單一車款月銷量達1000輛就很高了，在中國單一車款月銷量必須衝到1萬輛，才能創造經濟效益，期待納智捷未來在中國至少能開發出1-2款車，月銷量能達到1萬輛。

裕隆總經理姚振祥則指出，由國際知名設計師Zaha Hadid設計的裕隆新店城，已完成相關設計及執行審查工作，首期商業區基地將於今年第3季動工，期望2020年底前讓商場順利開幕營運，以打造大台北地區全新地標。