百億美元投資美國 郭稱是「報恩」

2017-06-23

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨首度透露，美國投資名稱訂為「飛鷹計畫」，整體投資金額可能超過一百億美元，到美國設廠不僅只有設置工廠，而是把整個供應鏈搬過去；過去美國把消費性電子產品訂單給鴻海，現在鴻海回到美國設廠，希望可以拯救美國中產階級，向美國報恩。

最快7月底定案 要「拯救中產階級」

鴻海董事長郭台銘表示，美國製造一事，預計在七月底至八月初定案，初步先規劃三個州，再來三個州，總共六個州，川普激起美國經濟與招商意識強化，現在把美國投資擺在印度前面，未來美國的營收將佔鴻海集團很大的佔比。

郭台銘說，川普當選美國總統後，雖然媒體有些負面報導，但川普激起了美國政治生態對經濟、招商意識的強化，自己過去幾十年在美國做生意，從沒有感受到這麼強烈，美國經商環境很好，法令健全，有創新的基因，現在把美國擺在印度的前面，計畫會做得很大，未來美國營收會佔鴻海比重很大，鴻海現在有日本的技術，加上美國的網路技術，還有鴻海本身製造技術。

他表示，鴻海在美國有工廠，前妻的兩個小孩也都在美國長大，個人在美國住了十一年，對美國並不陌生，內部針對美國投資正啟動「飛鷹計畫」，前晚還在跟小組開會，七月初做最後的定調，在六個州進行最後評估，商討要做什麼樣的產品、工廠以及布局，美國這次招商動作積極，自己跟夏普社長戴正吳四天內就接待了三位州長，現在鴻海團隊還在美國繼續談。