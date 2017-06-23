郭董談東芝 怒撕報批科技大騙局

2017-06-23

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海競標東芝記憶體失利，鴻海董事長郭台銘昨談起東芝案一罵就是廿多分鐘，痛批日本經產省商務情報政策局長安藤久佳挾怨報復；他更怒斥「東芝案是科技業的大騙局」。對有平面媒體報導東芝案鴻海「出局」相當不以為然；郭台銘強調，「我還沒出局，我還有五成以上的把握」，最後還把登著鴻海出局的報紙撕了，並希望媒體一年後再來檢視鴻海是不是會出局，請大家拭目以待。

飆罵20多分鐘 批日官員挾怨報復

一談到東芝，郭台銘是滿腹委屈。他直言，「東芝我還沒出局，這和夏普很像，之前都說出局、出局，就我個人來說，還有五成以上的把握，我還是有機會」。

自認還沒出局 稱仍有5成機會

他說，既然是競標，就像嫁女兒拋繡球，拋出球後怎麼可以把球拿回來，說不算不算，日本經產省這遊戲規則根本把結果都定了，如果是這樣，就是國際性的笑話；還找了高盛接這案子，我和高盛董事長很熟，下次一定要問他不覺得接這案子荒謬嗎？是來跑龍套嗎？以後鴻海的標案都不找高盛，高盛在東芝案演戲，賺這個錢，是來收手套費（指白手套）嗎？

郭台銘回想，二○一六年一月廿四日因夏普案，和安藤久佳見面，他叫我最好不要買夏普，否則就要讓ＩＮＣＪ（日本官民基金產業革新機構）參與；當時我反問他，是在命令我、還是建議我？和安藤局長就見這一次面，就結下了樑子，這就是官僚政治。

他痛批，東芝競標進行時，安藤打電話給很多人，叫他們不要參加鴻海的團隊，因為鴻海不會得標；有關這部分，鴻海正在搜集證據，鴻海保證不會把技術外流，也沒有拿中國的錢，夏普最近有很多新的投資，物聯網、5G都有，「請告訴我，我漏了夏普什麼技術出去？」

沒有中國資金 夏普技術並未外流

至於鴻海資金來源。郭台銘說，賺這麼多錢，沒有拿過任何政府的錢，在中國投資那麼多，也都是百分之百獨資，「日本用莫須有的名栽我的贓」；說到激動處，他直指日本為了私怨，把東芝推向不可知的未來，標售案從頭到尾有人主導，不是真正競標的競標案，而是科技業的大騙局。