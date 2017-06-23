台韓星匯率連動性高 彭淮南：熱錢導致

2017-06-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣、南韓、新加坡3個國家基本經濟情勢雖各不相同，但新台幣、韓元、星幣等兌美元走勢相關性高，中央銀行總裁彭淮南直指，主要是hot money（熱錢）所造成，它們不是來自美國華爾街，就是從英國來。

新台幣匯率昨結束連續2個交易日貶值走勢，終場以30.442元兌1美元作收，今年以來兌美元已大漲超過6%，看似強勁，但彭淮南說，2009~2011年美國聯準會（Fed）推出前2輪量化寬鬆（QE）期間，升幅更高。

彭淮南表示，新台幣兌美元在QE1、QE2期間升幅各12.1%、9.6%，波段升幅合計達22.8%；近期新台幣波動度未大幅擴增，今年以來平均波動度為4.66%，並非歷年最大。

他強調，新台幣是一個價格，外資大量進來的時候，央行只能smooth up（減輕匯率波動幅度），不能扭轉趨勢。

彭淮南無奈比喻，小漁船怎麼開也沒有波浪，小國家也不能寫匯率報告。暗示當大國啟動QE時，只能盡力穩住台灣這艘小漁船。

而美國財政部4月的匯率報告中，持續把台灣列入觀察名單，對此，彭淮南說，要不要（刪除）是美國決定的，央行有經常跟美方溝通。

至於Fed釋出縮減資產負債表的指引，彭指出，市場預估會在9月宣布，10月實施，期間估計約3.25~4.25年，縮表後規模約2.5~3兆美元。

此外，對於由央行印鈔票，直接支應政府支出的「直升機撒錢」，彭認為風險極高且充滿爭議，該策略並非「免費午餐」，可能帶來惡性通貨膨脹、損害央行獨立性、破壞財政紀律、不利經濟穩定等風險。