貨幣供給衰減 股市萬點告終？

2017-06-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕暌違29個月，5月M1B年增率降至3.94%，再度往下摜破M2年增率4.07%，形成股市資金面的「死亡交叉」，外界擔憂台股萬點的資金行情告終，但中央銀行總裁彭淮南表示，現在M1B（黃金交叉或死亡交叉）已被外資取代；近年短期資本進出，成為國內股價及匯率的重要影響因素。

M1B、M2年增率死亡交叉

央行昨舉行第2季理監事會議，如預期連續4季維持代表政策利率的重貼現率為1.375%不變；彭淮南指出，主要是考量台灣當前通貨膨脹壓力及通膨展望溫和，目前貨幣政策為適度寬鬆。

台股加權指數昨以10399.06點作收，再度改寫逾27年新高，對於台股表現，彭淮南表示，因為我們殖利率高，所以外資跑來台灣很多；此外，台股跟美國那斯達克指數連動性高，而照理說股價漲會產生財富效果，但外資持股高達40%，所以要打折扣。

他補充，台股現金殖利率在主要股市僅次於英國，且1年期存款利率僅1.065%，外資積極投資台股，除可領取鉅額現金股利外，亦賺取股價價差，獲利甚豐；以過往經驗來看，外資領取現金股利後，一部分會再投資，另部分則是匯出。

彭：沒兩岸SWAP也不妨礙

對於中國A股將納入MSCI（摩根士丹利資本國際）新興市場指數，是否會對台股產生資金排擠效果？彭說，由於是明年中才會納入，影響也許會有，但還是要等明年才知道。

未來貨幣政策 取決通膨

有關兩岸簽署貨幣互換協議（SWAP），彭淮南表示，SWAP有是好，沒有也不妨礙。而外界關心，近期兩岸關係急凍，央行與中國人民銀行（中國央行）間互動如何？彭停頓數秒回覆，現在比較少了。

展望下半年，彭淮南認為，出口成長率將受到基期影響。至於未來貨幣政策轉向條件，他指出，假如通膨壓力很高的話，央行貨幣政策就會有不同方向。