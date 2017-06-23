中國徹查5大海外收購中企 A股紅翻黑

2017-06-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府正在調查近年來於海外大肆收購的中國公司，包括海航集團、復星國際、萬達集團、浙江羅森內里、鄧小平外孫女婿主掌的安邦保險集團等多家企業，北京要求授予貸款的中國銀行業者報告對這些中企的相關曝險、以及授信、風險分析等貸款細節。受此衝擊，相關中國公司股價重挫，上海和深圳A股收黑。

彭博報導，3年多來，中國上述5財團海外收購交易包括義大利AC米蘭足球隊、紐約地標華爾道夫飯店在內，光海航集團去年以來公布的併購額超過300億美元；桑福德伯恩斯坦分析師Wei Hou指出，中國正處於避免金融風險為最優先政策的環境，中國監管機構正試圖調查總曝險。

中媒財新網報導，中國銀監會本月中旬下令各家銀行「排查」包括萬達、海航、復星及安邦在內數家「海外併購明星企業」的授信和債務融資風險，這些恰恰都是中國知名的巨型民營企業集團，為潛在金融風險「摸底」。

報導指出，例如海航在去年（2016）11月中國緊縮外匯政策前，海外投資項目總計超過1600億元人民幣；安邦近年來更以多項海外大型併購交易著稱；萬達和復星則是更早一批佈局海外收購的中國民營企業。

報導指出，多家中國銀行業者因此自主採取了避險措施，中國債市週四則傳出部分銀行資產管理部門應監管要求，拋售含萬達、復星等風險性中企債券，相關公司債券價格急跌。儘管萬達、復星集團昨日下午都否認，表示集團一切正常，不過，萬達電影股票在週四早盤慘跌近10%後，宣布從下午1點起開始停牌。