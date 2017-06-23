人人都在賣 三星股票僅剩自己在買

2017-06-23

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博22日報導，南韓三星電子（Samsung）股價今年雖創新高，反映公開市場上實際可流通股數的「公眾流通量」卻減至7年最低水準；過去2年來在三星股票報酬率接近倍增後，幾乎人人都在賣，包括外資拋售約11兆韓元（約2931億台幣）、南韓其他法人和散戶拋售4.2兆韓元，除三星自己以外，似已無人買進其股票。

報導引述里昂數據指出，過去2年來，外資拋售了三星電子一般股和特別股共價值約11兆韓元，加上南韓機構和散戶投資人另拋售了4.2兆韓元；光今年，海外投資人就拋售了三星股票達2.5兆韓元。

香港里昂證券首席股票策略師伍德（Chris Wood）表示，三星電子股票此一現象「引人注目」，顯示「三星股票這段期間以來只剩1位買家，就是（三星）公司本身」。

彭博指出，三星電子持有龐大資金、約7700億美元，讓三星在更高的資本開銷以外，還可買回和打消自家股票；即使今年三星股價飆至歷史新高，股票的「公眾流通量」（free float）比率卻從2年來還有71%，不斷減少至現在剩不到66%，創7年來最低水準。

彭博資訊顯示，三星電子週四（22日）股價在南韓股市收盤漲1%，至239.8萬韓元。投資人若持有三星股票2年的報酬率達92%，遠優於持有蘋果股票的報酬率僅19%。

有趣的是，三星電子近年來不斷面臨挑戰，包括全球智慧手機市場漸趨成熟，三星手機去年又因Note 7電池起火爆炸事件，品牌形象受重創；而三星集團繼承人李在鎔涉及南韓總統朴槿惠政府行賄醜聞，迄今官司纏身。

不過，三星記憶體晶片和顯示器業務受惠於市場銷售勁揚，加上新旗艦手機強勁銷售的提振，南韓券商看好三星第2季營業利益上看13兆韓元，有望刷新最高紀錄。