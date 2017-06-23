川普擬取消創業簽證 科技業跳腳

2017-06-23

〔編譯王惠慧／綜合報導〕「華爾街日報」報導，川普政府計畫取消海外企業家的「創業簽證（startup visa）」，該簽證相關條款在前美國總統歐巴馬任期的最後幾日內通過，目的是讓在美國以外國家出生、無法擁有其他簽證的企業家，能留在美國建立新創公司。

這項「國際創業家條款（International Entrepreneur Rule ）」允許海外出生的企業家申請在美國工作，條件是他們建立的新創公司，已成功從美國投資人手中獲得25萬美元以上的投資，符合上述規定者，可以留在美國2年半的時間進行創業。

創業簽證在歐巴馬任期內通過，原本預計在7月17日起生效，但據消息來源指出，川普政府計畫提出一份官方通知，要重新檢視該規定，並將執行日期延後8個月，最終打算取消這項規定。許多在美國矽谷的創業家期待這項規定的施行，因為目前海外企業家在草創公司的初期，沒有其他方法能居住在美國。

川普週一才會見多名矽谷科技公司執行長，包括蘋果執行長庫克、亞馬遜執行長貝佐斯、Google母公司Alphabet、IBM、英特爾、甲骨文、Adobe及微軟等公司的領導人皆有出席。創業簽證的目的是為了讓不符合其他簽證要求的創業者，有機會留在美國發展業務。若政府取消這項計畫，將可能加深川普與矽谷之間的隔閡。

川普政府為落實美國第1的政策，避免科技公司引進特殊專長的技術勞工衝擊到美國人的就業機會，已經開始調整H-1B簽證的限制，將讓企業更難以透過H-1B簽證的方式引進外籍人士到美國工作。

財經媒體「CNBC」報導，1名印度籍的新創公司創辦人Prateek Joshi表示，他目前持H-1B非移民工作簽證（企業以此簽證聘僱各領域的專業技術人員），但已經快要到期，若創業簽證的制度被取消，他將必須把他的公司和人員移到海外。