中國優勢變劣勢 郭董踢鐵板

2017-06-22

記者高嘉和／特稿

東芝記憶體（ＴＭＣ）標售進入倒數階段，不只郭董頻接受日媒專訪大打宣傳戰，夏普社長戴正吳也透過日媒喊話，強調「比起其他競標團隊，（鴻夏）更容易通過中國政府嚴格的反壟斷審查」。結果是中國優勢變成劣勢，始終都是鴻夏團隊與日本政府信賴「絕緣」的主因。

東芝標售從早先四組團隊後洗牌重組成三組，就算郭董拉來蘋果、亞馬遜等大咖客戶背書，身段更是可軟可硬，但最終竟由有南韓SK海力士參與出資的美日韓聯盟出線，擺明是日本政府強勢介入，更凸顯出在日本經產省眼中，中國遠比南韓更可怕！

日本眼中 中國比南韓可怕

鴻夏戀長跑四年多後，總算在去年四月初修成正果，過程中日本政府是意見多多；而鴻夏成婚不到一年，去年底宣布在中國廣州投資約新台幣兩千八百億元打造十．五代顯示器全生態產業園區，無異是再重打經產省一巴掌。

夏普的液晶留不住了，經產省當然更擔心東芝的記憶體也留不住；東芝昨董事會後說明，就是害怕有高度技術水準的快閃記憶體 （NAND Flash），若在中國生產後，技術會被中國盜走。

從夏普收購案到東芝記憶體收購，郭董都透過日媒大打宣傳戰，國內媒體只能跟著日媒屁股跑；鴻海股東會今登場，郭董理應會在自家土地上大吐苦水，讓國內媒體幫他出口鳥氣。