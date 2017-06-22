威騰興訟 標售案最大絆腳石

2017-06-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在日本官方積極主導下，東芝已敲定記憶體事業標售優先談判對象為日本政府主導的日美韓企業和投資基金聯盟，但交易最後能否順利完成，還有東芝記憶體合資夥伴美國威騰電子（WD）提起的訴訟、反壟斷審查及標售程序遭指不公等三大絆腳石。

威騰電子週三發表聲明，重申東芝在未獲得威騰同意下，無權把雙方合資企業股權移轉給第三方，並稱「對其同意權和法律位階仍具有信心」，期待預訂七月十四日美國法院召開授予禁制令與否的聆訊。威騰認為，東芝標售記憶體的行動已違反雙方合資事業的契約，向美國加州高等法院聲請禁制令救濟。

東芝是全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）生產商，威騰旗下子公司晟碟（SanDisk）與東芝成立各持股一半的合資公司，共同經營主力的四日市工廠；威騰反對東芝把記憶體業務出售給競爭對手的南韓SK海力士。傳SK海力士提供「日美韓聯盟」成員之一貝恩基金出資額的一半融資。

反壟斷審查 也是收購變數

路透報導，日本經產省正穿梭在威騰、東芝間磋商，一方面尋求威騰加入「日美韓聯盟」；另也告知東芝，得先解決和威騰的法律爭訟。

但日經新聞指出，「日美韓聯盟」能否順利收購東芝記憶體，還面臨反壟斷審查的潛在可能性。DRAMeXchange數據顯示，目前東芝和威騰在NAND快閃記憶體產能合計市占約卅四．七％，已和三星（卅六．六％）不相上下，若再加上SK海力士約近十一．二％，將掌握近半市場。

此外，據日媒先前報導，日本經產省在擔憂半導體技術外流下，主導整合為收購東芝記憶體所新設的「特別目的公司（SPC）」，由INCJ及貝恩資本、日本政策投資銀行（DBJ）及多家日本公司共同出資；該聯盟涵蓋先前未參與競標的企業，被台灣鴻海集團董事長郭台銘質疑違反國際性投標的規則。