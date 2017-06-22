東芝情定美日韓聯盟 鴻夏出局

2017-06-22

售記憶體事業 28日締約

〔編譯王惠慧、記者卓怡君／綜合報導〕日本東芝昨上午召開董事會，會後發表決議優先與「美日韓聯盟」交涉記憶體事業出售案，將進入與該聯盟的個別協商階段，預計本月二十八日股東大會上正式締結契約；這也意味鴻夏主導的台美日團隊，提前出局。對於東芝記憶體事業的買家由美日韓聯盟享有優先權一事，鴻海昨並未做出任何回應，預料董事長郭台銘將在今日的股東會親自對外說明。

東芝說明決定與「美日韓聯盟」優先交涉的原因，主要是基於「東芝半導體的企業價值、技術不要流到海外、確保日本國內員工雇用及確實進行各項手續等後的綜合評價結果」。

東芝︰保護技術不外流

「美日韓聯盟」是由日本經濟產業省主導，成員包括日本官民基金日本產業革新機構（INCJ）、日本政策投資銀行（DBJ）、美國私募基金貝恩資本及南韓SK海力士，總出資金額將超過東芝要求的2兆日圓。

《產經新聞》、《每日新聞》報導，東芝記憶體出售給「美日韓聯盟」後，將由日本經產省主導，積極保護國內就業和技術；而南韓SK海力士雖然為團隊中的一份子，但為避免在反壟斷審查卡關，僅以融資方式參與，不掌握實際經營權。

日本內閣官房長官菅義偉表示，關於日本上市企業無從評論，但希望東芝不要以金額為唯一依歸；東芝半導體技術在全球具高競爭力，應從維持國內就業及技術資訊安全等觀點考慮，選出最適合的出售對象。

東芝因在美國核能事業巨大虧損，必須在明年三月前完成出售東芝記憶體，以推動母公司的重建計畫，但因合作夥伴威騰電子在美提告東芝，若美法院認同威騰主張，可能使得整起出售案暫停。

另日本「TBS」電視台報導，不止一名東芝外部董事向該台表示，與美日韓聯盟合作將有如「多頭馬車」，公司經營將非常混亂。

東芝此次出售記憶體事業，在上月進行兩次投標，海外私募基金及半導體大廠共四組人馬參加，但在結標後日本政府大力主導投標案，甚至連當初沒有參加投標的公司最後還可加入團隊進行出資，整起投標案程序並不透明，惹來外界批評；有批評者認為，政府資金投入民間企業的重建是否妥當，希望INCJ出面說明。