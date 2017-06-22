評估Q3經濟 星展：比去年好

2017-06-22

〔記者李靚慧／台北報導〕星展銀行集團研究部發表最新2017年第三季經濟展望報告，認為無論在亞洲、歐美或日本，各項數據與貿易、工業生產、消費支出、通膨數據的表現都上揚，由於全球經濟持續走強，預期2017年的表現應該優於2016年。

經濟成長將越來越慢

不過，由於人口成長減緩，亞洲甚至面臨收入成長的問題，中長期成長將會減緩，星展集團預期，未來5年內，全球經濟成長速度將會減慢，再下一個5年則會更慢。

台灣方面，今年第一季成長幅度符合預期，雖然第二季部分經濟數據表現不如預期，但星展集團認為，今年第二季的減緩，可視為經過兩個季度強勁表現後的修正與調整，下半年出口展望應不至於太令人擔心。不過，下半年必須展現反彈趨勢，才能確保全年GDP維持在2%以上的水準。

星展集團指出，受惠於全球景氣復甦，來自美國貿易保護主義的風險與歐洲政治風險均已減弱，加上美中達成「貿易百日計畫」協議，這對台灣的出口都是好消息。

星展集團認為，出口與投資表現在下半年預期將可重新取得動能，尤其電子業正處於上揚循環，市場仍預期蘋果今年秋天將推出iPhone 8，可望帶動台灣電子業表現。

不過，台灣市場仍存在隱憂，包括消費力恐持續低迷，通膨表現也將受到抑制；由於商業前景不明朗，企業對於僱用與調薪將會較為謹慎。加上消費者信心指數疲弱，政府推動的年金改革，減弱了高齡人口對於收入前景的期待，但年輕族群卻期待更大幅度的改革，同時也擔憂現階段改革方案的持續性，都讓經濟成長的不確定性提高。